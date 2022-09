Un spectaculaire derby vaudois – Un très bon LS montre à Yverdon qui est le patron Devant plus de 7100 spectateurs conquis, les Lausannois ont logiquement pris le meilleur sur des Nord-Vaudois qui ont eu le mérite de contester jusqu’au bout la nette supériorité adverse. André Boschetti

Le défenseur yverdonnois Anthony Sauthier, auteur d’un but magnifique dimanche, n’a rien pu faire contre la puissance de Brighton Labeau et la verve d’un LS très inspiré. KEYSTONE

Après le pire vient heureusement parfois le meilleur. Neuf jours après avoir frisé le néant à Thoune, le Lausanne-Sport a offert son plus beau visage contre Yverdon Sport. Le genre de match qui peut, et doit, servir de référence pour la suite d’une saison que le grand favori de Challenge League a montré, dimanche, pouvoir sans problème conclure comme il l’espère. À condition bien entendu qu’il renouvelle plus régulièrement que lors de ces deux premiers mois de compétition le genre de prestation collective aboutie proposée à l’occasion de ce passionnant derby vaudois.