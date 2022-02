Divorces conflictuels – «Un tribunal de la famille est le seul outil efficace» Des pères revendiquent une fois de plus une instance spécialisée pour régler les séparations houleuses. L’Ordre judiciaire vaudois favorise d’autres pistes. Simone Honegger

Le Canton de Vaud n’est pas convaincu par l’utilité d’un tribunal de la famille et préfère d’autres options pour favoriser le dialogue des parents. (Photo d’illustration) Getty Images/iStockphoto

«Je veux dénoncer la façon dont j’ai été traité par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Bien que j’ai été blanchi de toutes les accusations mensongères d’actes d’ordre sexuel sur ma fille, accusations que la grand-mère maternelle avait inscrites dans la tête de mon enfant, j’ai continué à être considéré comme un homme violent.»



Ils étaient neuf pères réunis dans la Maison de Commune à Épalinges le 10 février dernier. Soutenu par le Mouvement de la condition paternelle Vaud (MCPV), ce collectif de parents a convoqué les médias pour dénoncer le «bottage en touche» des autorités sociales vaudoises et les «dysfonctionnements» de la justice. Neuf témoignages qui en disent long sur les souffrances endurées suite à une rupture des plus conflictuelles avec la mère de leur enfant. Ces pères se sentent «broyés par un système» qu’ils jugent opaque, injuste et onéreux. Parmi leurs différentes revendications: l’instauration d’un tribunal de la famille.