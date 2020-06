Tour des îles Britanniques – Un trio Suisse chasse le record à la voile Le Rösti Sailing Team de Valentin Gautier et Simon Koster embarque Justine Mettraux sur son Class40 Grégoire Surdez

Une bête de course Le class40 Banque du Léman est un bateau de 40 pieds surpuissant et semble taillé pour le record du tour des îles Britanniques Thomas Deregniaux

Il faut savoir remonter la vague. Pour mieux la surfer… Privé de Transat comme un enfant est parfois privé de dessert, le Rösti Sailing Team a été contraint de revoir complètement son programme 2020. Avec ce virus dont on se lasse d’écrire le nom, la voile n’a pas échappé au chamboulement général. Installés en Bretagne, les marins ont été confinés sévèrement. Les bateaux, sortis de l’eau, se sont refait une beauté à l’abri des regards. Et les épreuves, prévues ce printemps et cet été, ont été annulées les unes après les autres. Même le sacro-saint Vendée Globe, prévu en novembre, a tremblé sur ses bases avant que sa tenue ne soit confirmée sauf nouvelle catastrophe virale majeure d’ici-là.