Université de Lausanne – Un troisième bâtiment est promis pour Droit et HEC en 2028 Le projet d’un nouveau bâtiment universitaire à Dorigny est lancé. Il devrait coûter 46 millions. Le Conseil d’État demande un crédit d’étude. Jérôme Cachin

Destinés aux facs de Droit et des HEC, Extranef (à gauche) et Internef sont devenus exigus. Philippe Maeder

Il n’y a plus assez de place pour le droit et l’économie à l’Uni de Lausanne. C’est devenu un «problème critique», dit le Conseil d’État, qui lance le projet d’un nouveau bâtiment – le troisième – pour ces deux facultés, sur le site de Dorigny. Il demande un crédit d’étude de 4,815 millions au parlement. Le bâtiment, qui doit voir le jour en 2028, coûterait 46,4 millions, dont 35,3 millions à la charge du Canton.

Côté lac

Où sera-t-il érigé? Le vice-recteur chargé des bâtiments et de la durabilité, Benoît Frund, souligne que «la localisation privilégiée est au sud d’Internef», sur la bande de terrain, côté lac, qui touche la route cantonale. «La construction doit économiser la surface au sol, poursuit-il. Un des enjeux du concours d’architecture sera de traiter le lien entre le nouveau bâtiment et les deux bâtiments existants, Internef et Extranef.» La bâtisse comprendra trois aulas pour un total de 520 places, ainsi que 250 places dans des salles de cours. Sans oublier une cafétéria de 150 places.

«Nous voulons un lieu d’expérimentation, où l’on peut aussi bien se tenir debout à un bureau que travailler dans un canapé» Benoît Frund, vice-recteur

Benoît Frund esquisse le concept de la future construction, qui devra traduire la durabilité, «en particulier dans ses dimensions sociales». Il évoque la «flexibilité» des surfaces de travail: «Il ne s’agit plus d’aligner des bureaux, puis de les séparer par des nouvelles parois au fur et à mesure que les nouveaux besoins apparaissent. Nous voulons un lieu d’expérimentation, où l’on peut aussi bien se tenir debout à un bureau que travailler dans un canapé. Un lieu capable d’absorber les changements incessants dans l’organisation des équipes.»

Des locaux à rendre

Cela ne date pas d’hier que les bâtiments Internef (l’historique «B1») et son petit frère Extranef sont exigus. Des locaux supplémentaires ont été conquis sur l’Anthropole (ex-«B2») et il faudra les rendre aux facultés concernées. En faisant construire un nouveau bâtiment, les autorités veulent éviter cette dispersion, qu’elles qualifient d’«entrave» à la vie de la Faculté. Le Droit se contente encore d’Internef. Droits et HEC, ensemble, disposaient de 438 postes salariés en 2018, soit une augmentation de 37% en une décennie. La transformation des locaux a atteint ses limites. Des espaces d’études et de réunions sont devenus des bureaux et les étudiants occupent des couloirs, voire grappillent de la place dans d’autres bâtiments, assure le gouvernement dans son texte.

La foule des étudiants a enflé, surtout en HEC, avec 3100 inscrits en 2018 (+35%). De leur côté, les étudiants en droit étaient 1200 en 2018 (+7%). Selon une statistique fédérale de 2016, la surface par étudiant HEC est de 4,3 m2, contre 5,0 m2 en moyenne nationale. L’étudiant en droit dispose quant à lui de 3 m2 (3,6 m2 en Suisse).