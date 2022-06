Carnet rose animalier – Un troisième bisonneau a vu le jour à Suchy La cellule de conservation compte désormais huit bovidés. Le sexe du dernier arrivé n’est pour l’heure pas connu, la mère protégeant «furieusement» son rejeton. Frédéric Ravussin

«Pluszka» a donné naissance au troisième bisonneau depuis l’ouverture de la cellule de conservation de Suchy. V. FERREIRA/DR

Fin mai 2020, mi-juin 2021 et fin juin 2022: les bisonnes d’Europe de Suchy font dans la régularité. La cellule suisse de conservation de l’espèce vient d’enregistrer la naissance d’un troisième bisonneau. Le deuxième conçu dans la forêt nord-vaudoise, puisque Poziomka II était arrivée portante de sa Pologne natale en novembre 2019, accompagnée d’un mâle et de trois autres femelles.

Apparemment, et selon la formule consacrée, la maman et son rejeton se portent bien. Impossible cependant pour l’Association bison d’Europe de la forêt de Suchy (ABEFS) d’être beaucoup plus précis à leur sujet, car contrairement à Poziomka II et Polomania – les deux bisonnes qui ont mis bas ces deux dernières années –, Pluszka se montre extrêmement protectrice avec son petit. «Elle charge si l’on fait mine de s’approcher à moins de 40 mètres», témoigne Alain Maibach, le biologiste qui est à la base de ce projet.

Parrain recherché

La quête d’un nom pour le nouveau-né devra donc attendre un peu. Il sera laissé au choix de son futur parrain (qui peut d’ores et déjà s’annoncer), pour autant qu’il commence par les deux lettres «S» et «U», comme Suchy. Les bisons d’Europe répondent en effet à une règle qui les voit porter un nom reprenant le début de leur lieu de naissance. Ainsi, en 2020, la Régie Braun avait choisi «Sultane» alors que l’année dernière, l’USY Basket d’Yverdon avait joué avec cet impératif et son propre nom en baptisant sa filleule «Susy». En échange de quoi, le mouvement élite du club est désormais surnommé «Bisons».

Désormais composée de huit animaux, la harde est encore à l’aise dans l’espace qui lui est réservé. L’automne dernier, elle a rejoint le deuxième parc de la cellule, pour permettre la régénération du premier, qu’elle occupait depuis son arrivée en novembre 2019. «Si la nourriture vient à manquer, les bisons vont s’attaquer aux arbres, ce que nous voulons évidemment impérativement éviter», reprend Alain Maibach.

«Si la nourriture vient à manquer, les bisons vont s’attaquer aux arbres, ce que nous évitons en les changeant de parc.» Alain Maibach, biologiste

Une battue a été effectuée à ce moment pour déloger les sangliers qui s’étaient installés dans un secteur classé réserve. «Ils ont bien compris qu’ils y étaient en sécurité, mais eux aussi amènent une certaine pression sur la végétation.»

Plus qu’une question de place, c’est donc pour des raisons «génétiques» que la harde pourrait perdre l’un ou l’autre de ses éléments à moyen terme. Afin d’éviter les problèmes liés à la consanguinité et pour amener du sang frais dans d’autres endroits où vit l’espèce. Aujourd’hui, il y a environ 8500 individus en Europe, la plupart du temps en semi-captivité. «Mais il ne faut pas perdre de vue qu’ils sont tous issus des 22 derniers bisons d’Europe que l’homme est parvenu à faire se reproduire en vue de sauvegarder l’espèce il y a un siècle», conclut Alain Maibach.

Le sexe du bisonneau n’a pas encore pu être déterminé. V. FERREIRA/DR La mère se révèle extrêmement protectrice envers son petit. V. FERREIRA – DR 1 / 2

