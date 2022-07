Zoo de Zurich – Un troisième éléphant est mort de l’herpèsvirus L’éléphante Ruwani, âgée de cinq ans, est décédée samedi matin des suites de ce virus, a indiqué le zoo.

Ruwani est le 3e éléphant du zoo de Zurich à succomber au virus de l’herpès. On le voit ici lors d’un des traditionnels apéros du zoo, en décembre 2019. (Photo d’archives) KEYSTONE/WALTER BIERI

Le zoo de Zurich a perdu une troisième éléphante: Ruwani, âgée de cinq ans, est morte samedi matin des suites d’un herpèsvirus, a annoncé le zoo.

Les jours précédents, sa charge virale avait oscillé entre des valeurs élevées et basses. Pour éviter que la maladie ne se déclare, le zoo a commencé très tôt un traitement d’accompagnement avec des médicaments antiviraux.

Perte tragique

Le directeur du zoo, Severin Dressen, a fait part de sa consternation dans un communiqué. Il s’agit d’une perte tragique pour le zoo de Zurich et il est particulièrement frustrant de constater que, malgré les meilleurs soins prodigués par l’hôpital vétérinaire universitaire, les animaux sont impuissants face au virus.

Ruwani faisait partie de l’un des deux groupes matriarcaux d’éléphants du zoo. Elle formait avec sa mère Farha et sa grand-mère Ceyla-Himali l’un des groupes. Umesh et Omysha ainsi que sa mère Indi et sa sœur Chandra formait l’autre.

ATS

