Skicross – Un troisième grand globe pour Fanny Smith, impériale à Bakuriani La Vaudoise a signé son cinquième succès en Coupe du monde de la saison samedi matin en Géorgie. Mis à part une grosse frayeur en finale, elle a survolé l’épreuve. F. V.

Fanny Smith. Getty Images

Elle s’est fait peur, Fanny Smith. Elle qui avait dominé les qualifications vendredi. Elle qui venait de survoler ses deux séries éliminatoires. Elle à qui la victoire semblait promise samedi. Voilà qu’elle passait complètement à côté de son départ au moment le plus important, en finale. «Dès lors, la seule chose qui m’est passée par la tête c’est: je vais les avoir, je vais les rattraper!» Et la Vaudoise a tenu parole.

Sur la longue piste de Bakuriani en Géorgie, elle a eu le temps de refaire son retard. Reste qu’à l’entame de la dernière ligne droite, la skieuse de Villars pointait encore au quatrième et dernier rang. S’en est alors suivi un final magistral, à montrer dans les écoles. Elle a d’abord repris Marielle Thompson, puis Marielle Berger Sabbatel. Sa grande rivale, Sandra Naeslund, semblait hors de portée? Elle aussi s’est fait surprendre, à la glisse, à quelques mètres de la ligne.

Fanny Smith a ainsi pu laisser éclater sa joie. Cette cinquième victoire en Coupe du monde cette saison (huit podiums) lui permet d’ores et déjà de ne plus pouvoir être reprise au général. Il s’agit de son troisième grand globe. Il faut également relever l’excellente 5e place de Sixtine Cousin. La Genevoise égale son meilleur résultat de la saison. Chez les hommes, Marc Bischofberger et Joos Berry n’ont pu faire mieux que 7e et 8e.