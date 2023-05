Genre et administration – Un troisième sexe officiel? Berne franchit une étape Une commission du National a accepté un texte réclamant d’étudier des évolutions dans l’administration pour les personnes non binaires et transgenres. Julien Culet

Une suppression de la mention du genre ou la création d’une mention neutre dans les documents d’identité est proposée par les milieux LGBT (photo symbolique). KEYSTONE

Homme, femme et bientôt neutre ou non-binaire? Un pas a été franchi au Conseil national pour inscrire un troisième genre à l’état civil. La Commission des affaires juridiques a accepté un texte déposé par la Verte Sibel Arslan (BS) demandant au Conseil fédéral d’étudier les améliorations possibles pour les personnes non binaires, a rapporté la «NNZ am Sonntag».