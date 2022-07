Mobilité douce – Un troisième SlowUp vaudois serpentera dans la Broye Après celles du lac de Morat et du lac de Joux, une journée sans trafic motorisé se prépare entre Payerne et Estavayer-le-Lac. Sébastien Galliker

Le premier SlowUp de Suisse a eu lieu en 2000 autour du lac de Morat (ici l’édition 2018) dans le cadre du projet «Human Powered Mobility» d’Expo.02. FLORIAN CELLA

La caravane du Tour de France vient de quitter le sol vaudois après deux jours de liesse, mais une autre manifestation devrait amener son lot de perturbations routières l’an prochain. Alors que deux SlowUp, ceux des lacs de Morat et de Joux, animent déjà le canton de Vaud, un troisième rendez-vous se dessine dans la Broye. Entre Estavayer-le-Lac et Payerne, les routes seront fermées à tout trafic motorisé et animées de guinguettes et stands, le dimanche 23 juillet 2023, à l’instigation de la Jeune chambre internationale (JCI) de la Broye.