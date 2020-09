Vachement sûr – Un troupeau sous haute surveillance dans un enclos antiloup Après l’attaque d’une meute sur les vaches de l’alpage de la Rionde Dessus, un projet pilote a été mis en place. Les animaux semblent apprécier. Le berger un peu moins. Raphaël Ebinger

Le troupeau de la Rionde Dessus est désormais protégé du loup derrière une clôture de cinq fils électriques, en plus de l’ancienne barrière et de ses deux fils également électrifiés qui n’ont pas encore été démontés. Florian Cella

Les quarante vaches qui gambadent joyeusement dans le pré de la Rionde Dessus sont des stars en plus d’être des superhéros. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, le troupeau a repoussé l’attaque de la première meute de loups installée en Suisse. Un veau avait été pris pour cible et avait été blessé, avant que les vaches fassent bloc et poussent les assaillants à la fuite. La scène avait été filmée par des caméras infrarouges.