JO 2020 – Un typhon perturbe le programme des épreuves Un typhon, attendu à Tokyo en début de semaine, perturbe l'organisation de certaines épreuves des JO. L’aviron, notamment, a dû reprogrammer ses compétitions prévues lundi.

Les cyclistes en lice sur la course en ligne, ce samedi. AFP

Selon l'Agence météorologique japonaise, le typhon Nepartak, dont les rafales peuvent atteindre 90 kilomètres par heure, se trouvait encore samedi à quelque 1’800 kilomètres au sud de Tokyo. Mais il est en passe d'arriver dans la ville hôte des Jeux olympiques d'ici mardi, a indiqué l'agence météorologique.

Dès vendredi après-midi, les organisateurs des épreuves d'aviron, prévues pour se tenir jusqu'au 30 juillet, avaient changé leur programmation, ajournant les compétitions prévues lundi pour les réintégrer dans le programme du week-end, en prévision de «forts vents et de bourrasques», ne parlant pas encore de typhon.

La Fédération internationale de voile (World Sailing), qui a pour le moment maintenu toutes ses régates qui doivent commencer à partir de dimanche, a toutefois prévenu que «les épreuves du 26 au 28 juillet pourraient être affectées» par ce typhon, classé vendredi soir en niveau 8.

«Contrairement à un tremblement de terre, nous sommes en mesure de prévoir la trajectoire d'un typhon, ce qui nous permet de nous préparer à l'avance», a déclaré Masa Takaya, porte-parole de Tokyo 2020, ajoutant que les Jeux olympiques «prendront des mesures responsables».

La saison des typhons au Japon s'étend de mai à octobre environ, avec un pic en août et septembre. Par le passé, ces tempêtes violentes ont déjà perturbé l'organisation du sport dans le pays, comme en 2019 où le typhon Hagibis avait frappé alors que le Japon accueillait la Coupe du monde de rugby. Il avait tué plus de 100 personnes et contraint les organisateurs de la Coupe du monde à annuler trois matchs de poule.

