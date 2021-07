Grain de sable - Un vaccin dans ta fesse

«Voilà, vous avez la full 5G!» La sortie n’est pas des plus originales mais l’infirmier cherche à détendre comme il peut l’heureux injecté qui n’a pas encore l’épaule endolorie. La blague est connue, même téléphonée, mais, à l’heure des complotistes de tous bords, je finis tout de même par me demander: et si c’en était un?

Pas une journée sans que l’un de ces raffinés théoriciens du doute systématique n’échafaude publiquement un scénario où de machiavéliques groupes de pression manipulent l’innocent troupeau humain qui avance benoîtement sur le chemin d’une consommation lui vendant en filigrane de multiples accessoires de contrôle social, économique, politique…

Si, si, ils sont partout, je vous le jure et ils profitent à fond de l’héritage rhétorique trumpien selon lequel il est possible d’avancer n’importe quel argument au mépris d’une quelconque idée de vraisemblance, si ce n’est de vérité, pourvu qu’il serve le discours général.

Selon Thomas d’Aquin, la vérité est l’adéquation de l’esprit à la chose. Pour le complotiste, toute chose s’adapte à son esprit. C’est dire si les choses disparaissent au profit des discours, qui prolifèrent comme des virus enflammant le cervelet de la planète. Et chacun d’y aller selon son dada – la Chine, Bill Gates, l’islamo-gauchisme, Emmanuel Macron, les reptiliens, les arbitres de foot ou la VAR.

Cette profusion de maux qui font sourdre une domination ou une toxicité implacable sur l’humanité indique bien le confusionnisme ambiant. On ne s’accorde plus sur aucun cadre général et l’action politique – du moins démocratique – devient de plus en plus difficile dans cette discorde permanente, sans plus d’assentiment sur un horizon commun. En l’occurrence, la faiblesse politique complotiste est plutôt heureuse. Pour l’instant.

L’un des plus récents vecteurs d’excitation polémique est justement le vaccin et les dispositifs qu’il implique. Où se révèle notamment une alliance objective entre fascisme antiétatique et développement personnel naturopathe… Il y a ceux qui ne veulent pas être fichés par une application alors que les GAFA connaissent tout de leur dernier numéro de culotte. Il y a ceux qui voudraient des hôpitaux géants, probablement pour esquiver l’effrayante piqûre. Il y a ceux, enfin, les plus raisonnables, qui doutent de l’efficacité de Pfizer, Moderna, Johnson et consorts. Mais il y a surtout ceux qui prêtent aux vaccins de terribles effets secondaires. Je crois que je commence à les ressentir: un irrépressible besoin de brandir mon passeport vaccinal et de me réjouir de la cherté des tests PCR.

