Avancée scientifique – Un vaccin personnalisé contre le cancer de la peau testé à Genève Ce traitement à ARN messager – technique utilisée contre le Covid-19 – réduirait de 65% le risque de rechute et de décès. L’Hôpital cantonal participera à la dernière phase d’essais cliniques. Aurélie Toninato

Des essais cliniques sont également en cours contre d’autres cancers, dont ceux des poumons et du pancréas. Par ailleurs, la technique de l’ARNm ouvre de nombreuses perspectives en termes de traitements d’autres pathologies, comme la grippe ou le VIH. AP

«On sentait une certaine effervescence parmi mes confrères. On a l’impression de voir la naissance d’une nouvelle ère en oncologie!» L’heure est à l’enthousiasme chez Olivier Michielin, chef du Département d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et spécialiste du mélanome. Il participe actuellement au congrès mondial de l’association américaine d’oncologie clinique à Chicago, le plus important congrès d’oncologie du monde, où ont été présentés de nouveaux résultats concernant le vaccin contre le mélanome (cancer de la peau) de l’entreprise Moderna et de la firme Merck.