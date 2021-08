Les JO de Tokyo en direct - Un Vaudois 4e provisoire de l'Omnium

Athlétisme

L’Italien Massimo Stano (29 ans) a été sacré champion olympique du 20 km marche, devant deux Japonais, Koki Ikeda et Toshikazo Yamanishi, le champion du monde en titre, jeudi après-midi à Sapporo.

Massimo Stano AFP

Le 20 km marche messieurs est la première des cinq épreuves délocalisées à Sapporo, à un millier de kilomètres au nord de Tokyo, sur décision du CIO, à la recherche de conditions météo plus clémentes. Une vague de chaleur touchant néanmoins actuellement l’île d’Hokkaido, la course s’est toutefois déroulée sous une trentaine de degrés et un taux d’humidité dépassant les 60%.