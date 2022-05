Football – Un Vaudois gagne la Coupe du Luxembourg Karim Rossi (28 ans) a participé à la victoire du Racing FC Union Luxembourg en finale de la Coupe du Luxembourg (2-3), face au F91 Dudelange. Robin Carrel

L’attaquant vaudois et son coach. DR

La remise de la Coupe luxembourgeoise avait un petit parfum de Suisse, vendredi, dans le tout nouveau Stade de Luxembourg. Les 3531 spectateurs présents ont vu le Vaudois Karim Rossi rentrer en fin de partie et boucler un exercice réussi dans la Principauté. Il y est coaché par un certain Jeff Saibene (53 ans), au bénéfice de la double nationalité helvético-luxembourgeoise et passé notamment par Aarau, Monthey, Locarno, Thoune et St-Gall au cours de sa carrière.

«On récupère gentiment, ç'a été une longue, longue soirée, a souri Rossi, au lendemain d'une belle fête méritée et qui avait déjà repris la route pour la Suisse. Vu qu'on sera en Coupe d'Europe, on n'aura pas beaucoup de vacances!» Lors de cette finale, Rossi est entré en fin de rencontre, au relais du premier buteur de la soirée, Emmanuel Françoise. Mais la différence a surtout été faite par son coéquipier Yann Mabella, auteur d'un doublé face au F91 Dudelange.

Le Suisse a ainsi glané le premier trophée de sa carrière, lui l'incroyable voyageur du ballon rond. Une discipline qui lui a fait découvrir 12 clubs dans huit pays différents en l'espace d'une dizaine d'années. «Cette saison s'est bien déroulée à titre personnel, s’est réjoui l'ancien junior du Lausanne-Sport. J'ai terminé avec 22 matches, 13 buts et 4 passes décisives au compteur. Je suis content, même si j'aurais pu faire mieux. J'ai réussi ce que je voulais en venant ici et le club a de grandes ambitions.»

Le Suisse jouera la Coupe d’Europe la saison prochaine. DR

«C'est des émotions incroyables. Je suis encore ému d'en parler maintenant. Avec toutes les galères que j'ai connues...» Karim Rossi, attaquant du Racing

Septième en championnat - il visait le top 4 -, le Racing s'est finalement rattrapé grâce à la Coupe. «On est directement qualifiés grâce à la Coupe pour le 2e tour de Conference League. Ce qui est encore mieux que si on avait gagné notre place dans la ligue luxembourgeoise. On visera le podium, voire le top 3 la saison prochaine. C'est de bon augure», se félicite Rossi.

Pour tenter de progresser, les Luxembourgeois devront faire sans leur coach Saibene. «Je tiens à remercier le club pour son soutien et pour m’avoir fait confiance cette saison. Je quitte le club pour des raisons personnelles mais je resterai un supporter du Racing», a-t-il en effet communiqué dans la matinée. «Ça fait deux Suisses qui gagnent leur premier titre en carrière, s’est marré Rossi, qui avait goûté à la défaite en Coupe de Suisse avec Lugano face à Zurich. J'avais à cœur de prendre ma revanche.»

De quoi voir l'avenir avec optimisme, pour ce baroudeur des terrains européens. «C'est des émotions incroyables. Je suis encore ému d'en parler maintenant. Avec toutes les galères que j'ai connues... Avoir une récompense comme ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis heureux!», a terminé le Vaudois qui découvrira l’Europe la saison prochaine, mais cette fois sans changer de club, lui qui est sous contrat avec sa formation jusqu’en juin 2023.

La joie des joueurs du Racing. DR

