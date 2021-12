Portrait d’Antoine Martin – Un Vaudois gardien du temple du roi dollar L’enfant d’Échandens a gravi les échelons de la finance pour occuper un poste stratégique de vice-président de la Réserve Fédérale de New York, en charge de la recherche. Cédric Jotterand

Antoine Martin dans le quartier de Wall Street où bat le cœur de la finance américaine, dont la Réserve fédérale américaine, où il conduit des recherches pour le compte de l’institution américaine. Cédric Jotterand

Une sirène d’ambulance, un brouhaha encore timide et un serveur qui prend la commande en français en plein centre de Wall Street, voilà pour le décor en ces premières lueurs du matin dans une rue de New York qui n’a pas encore récupéré son flot de touristes et de «costumes-cravate».

«La plus grande chose qui me manque de la Suisse, ce sont les croissants de la boulangerie Jacquat. C’est le premier endroit où je me rends dès que je mets un pied à Échandens», plaisante Antoine Martin, qui raconte l’anecdote avec une pointe de sérieux, sa marque de fabrique.