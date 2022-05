20KM de Lausanne – Un Vaudois offre une chance unique à des coureurs kényans La fondation Braveheart Runners offre à des coureurs africains l’occasion de vivre une expérience internationale. Son créateur raconte cette aventure. Pierre-Alain Schlosser

Initiateur de la fondation Braveheart Runners, Alistair Davidson (à gauche) est fier de permettre à Peter Aburi (team manager), Benard Chebasa Koech et Sarah Jerop de participer aux 20KM de Lausanne. PATRICK MARTIN

Deux athlètes kényans et leur coach ont atterri mercredi en Suisse pour courir les 20KM de Lausanne. Une femme, Sarah Jerop, et un homme, Benard Chebasa Koech, tous deux coureurs à plein temps, sont arrivés d’Iten, lieu rendu célèbre en Suisse par Julien Wanders. La ville perchée à 2400 m d’altitude regorge de championnes et de champions à haut potentiel. Mais peu ont la possibilité d’exprimer leur talent à l’international.