Changement de tête – Un Vaudois pour présider les Grandes Tables de Suisse Élu président, le chef de Vufflens-le-Château Guy Ravet a de l’ambition pour l’association gastronomique. Rencontre. David Moginier

L’ancien, Pierrot Ayer, et le nouveau président, Guy Ravet, sont aussi amis. ADRIAN EHRBAR

Guy Ravet a envie, cela se sent lorsqu’il parle des Grandes Tables de Suisse. Déjà au comité de cette association de «cuisiniers venant de tout le pays et partageant une même passion, la qualité de la cuisine et du service», le chef de Vufflens-le-Château a été élu président le week-end dernier, succédant au Fribourgeois Pierrot Ayer. Pour le nouveau patron, «Pierrot a fait un énorme travail» mais c’est bien d’amener une nouvelle dynamique.