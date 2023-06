Course à pied – Un Vaudois remporte la course des 100 km de Bienne Frédéric Splendore chez les hommes et Marianne Oklé chez les femmes ont remporté la course des 100 km de Bienne. Il s'agit de leur premier titre de champion suisse sur la distance. Cyrill Pasche

Plus de 600 athlètes se sont élancés vendredi soir sur la parcours exigeant des 100 km de Bienne.

Le Vaudois Frédéric Splendore (Poliez-Pittet) a su le mieux répartir ses forces sur le parcours exigeant de la course traditionnelle des 100 km avec départ et arrivée à Bienne. Il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur après 7h14:10 d’efforts, avec plus de 13 minutes d'avance sur son premier poursuivant Timon Amstutz.

Après l'or en 2021 et l'argent en 2019, Severin Lang a remporté le bronze pour la première fois. Dans la course des femmes, Marianne Oklé (Köniz) s'est imposée en 8h50:47. Elle a pris une bonne vingtaine de minutes à sa dauphine Janine Frei.

Alors qu'Oklé triomphait pour la première fois à Bienne, Frei est montée sur le podium pour la troisième fois consécutive (bronze en 2021, argent en 2022). La Jurassienne bernoise de Sonceboz-Sombeval Rachel Gerber a terminé au sixième rang (3e du championnat suisse) en 10:32:15.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

