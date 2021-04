Actes politiques? – Un véhicule agricole vandalisé à Villars-Bozon Pneus et tubes hydrauliques d’un épandeur à purin percés, «2x oui!» tagué sur la carrosserie… Un sabotage lié aux votations du 13 juin? Les deux paysans touchés en doutent. Romain Michaud

Le véhicule a été vandalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Paul Hutzli

Depuis quelques jours, une publication Facebook de Paul Hutzli, voisin d’agriculteurs de Villars-Bozon dont l’épandeur à purin a été vandalisé, a été largement partagée et commentée. Elle présente les photos du véhicule et est accompagnée du message suivant: «Aujourd’hui je suis choqué de la débilité humaine. Chaque citoyen peut avoir ses propres idées, mais de là à détériorer du matériel agricole, en lui perforant à l’aide d’une perceuse les pneus et les flexibles hydrauliques et en taguant le «2X OUI» sur les côtés de la machine… Je ne vois pas l’intérêt de cet acte et je soutiens nos agriculteurs en votant 2X NON aux initiatives phytos extrêmes!»