Recette d’ambassade – Un velouté diplomatique La soupe de châtaigne et panais avait été servie à Ruth Bader Ginsburg à l’ambassade de Suisse de Washington. C’est délicieux et c’est facile! Cécile Collet

Panais, châtaignes, pomme et fromage de chèvre, tous les goûts sont permis! DR

Si la musique adoucit les mœurs, la cuisine facilite les relations diplomatiques. Martin Dahinden, ancien ambassadeur de Suisse à Washington et gastronome, peut en témoigner. Il publiait en 2016 «Secrets de cuisine suisse», un recueil (en allemand et anglais) sur les mets et chefs suisses qui ont compté dans l’histoire. Le diplomate a aussi livré de manière plus confidentielle la recette servie à Ruth Bader Ginsburg à l’ambassade: un velouté de panais aux châtaignes. La juge à la Cour suprême avait adoré!

Ingrédients pour 4-6:

½ cs beurre, 2 panais moyens, 2 branches de céleri, 2 pommes, 250 gr châtaignes grillées (les congelées vont très bien), 5 dl bouillon poule, 120 gr fromage de chèvre, sel et poivre du moulin, 30-60 ml demi-crème, 4 tranches lard.

Frire le lard jusqu’à ce qu’il soit croustillant, essuyer le gras sur du papier absorbant, réserver. Fondre le beurre dans une casserole, ajouter le panais et le céleri hachés grossièrement, un peu de sel et de poivre. Cuire à feu vif en remuant jusqu’à ce que les légumes soient dorés mais pas grillés, 4 à 6 minutes. Ajouter les pommes en morceaux et cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’elles soient ramollies, 4 à 5 minutes. Ajouter les châtaignes émiettées, couvrir avec le bouillon et porter à ébullition. Cuire 5 à 10 minutes.

Retirer du feu et passer au mixeur pour obtenir une purée crémeuse. Ajouter le fromage de chèvre, remuer jusqu’à ce qu’il s’incorpore à la soupe. Réchauffer doucement juste avant de servir. Décorer avec un tourbillon de crème et le lard croustillant.



