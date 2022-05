Spectacle en plein air – Un vent de Far West souffle au centre hippique d’Yvonand Pour ses 10 ans, la Compagnie des Sables reprend la «Calamity Jane» de Jean-Noël Fenwick. Elle a installé son univers sur le site enchanteur des Vursys. Frédéric Ravussin

Calamity Jane (Joséphine Betschart) parviendra-t-elle à libérer le soldat Smith (Jean-Daniel Badoux) des griffes du Cheyenne (Xavier Pitteloud)? JEAN-PAUL GUINNARD

Un saloon avec son piano et ses filles de joie, un désert et le bureau du Pony Express selon que l’on tourne le regard vers la gauche ou vers la droite. Il n’y a pas de doute: même si ce sont des milans royaux et pas des vautours qui tournoient dans le ciel, le Far West s’est installé pour quinze jours sur le site de la Société hippique d’Yvonand, aux Vursys. Et pas n’importe lequel: celui de Calamity Jane, à qui la Compagnie des Sables redonne vie cent dix-neuf ans après sa mort.

L’occasion? Les 10 ans que la troupe aurait dû fêter en 2021. «Notre metteur en scène Patrick Charles voulait marquer le coup en réitérant l’expérience d’un spectacle en plein air, comme en 2011», explique le président de la société, Stéphane Raymondaz.

Reporté d’un an

Une certaine pandémie a repoussé d’un an une aventure à 85’000 francs déjà bien emmanchée. Non sans causer quelques dommages collatéraux. «Ce report nous a contraints à chercher en dehors de la troupe quatre ou cinq personnes pour remplacer les comédiens qui n’étaient plus disponibles», note le metteur en scène.

«La force de mon équipe, ce sont ses qualités multiples et complémentaires.» Patrick Charles, metteur en scène

Le spectacle écrit par Jean-Noël Fenwick dans les années 90 montre une Martha Jane Cannary très certainement fictionnalisée. Il n’empêche qu’en reprenant cette pièce la Compagnie des Sables s’est immergée dans un nouveau genre. Après le boulevard anglais, la comédie sociale ou le théâtre vénitien du XVIIIe siècle, la voilà plongée dans l’univers du western, avec tous les codes qui lui sont propres.

Sur la scène qui s’étend devant une tribune couverte de 160 places, il y aura donc des coups de feu, au moins un cheval (Joséphine Betschart, qui campe le rôle-titre, est cavalière), du piano joué live, du rire et quelques larmes. Et des rebondissements à foison, inévitables pour brosser le portrait de cette féministe avant l’heure qui a vécu mille vies. L’une d’elles l’ayant conduite dans Wild West Show de Buffalo Bill, l’École de cirque d’Yverdon est partie prenante au projet.

Avant chaque répétition, la troupe monte ses décors sur le site des Vursys, bien aidés par le système de charnières qui permet de les laisser sur place sans crainte des intempéries. JEAN-PAUL GUINNARD Les comédiens (ici Eric Favre qui campe Jeremiah) mettent évidemment la main à la pâte. JEAN-PAUL GUINNARD Calamity (Sophie Betschart) et son mari, Wild Bill Hickock (Stéphane Raymondaz) se retrouvent en mauvaise posture. JEAN-PAUL GUINNARD 1 / 4

Costumes et décors faits maison («La force de mon équipe, ce sont ses qualités multiples», dit Patrick Charles), ce ne sont pas moins d’une quarantaine de personnes, bénévoles compris, qui seront actifs chaque soir de représentation. Dont 22 sur les planches.

La fête pourra aussi se vivre avant et après la représentation, au «saloon» aménagé tout exprès. Et à cinq reprises, des animations sont prévues. Au programme? Concert de blues, de musique et danse country.

Infos utiles Afficher plus «Calamity Jane» de Jean-Noël Fenwick par la Compagnie des Sables aux Vursys (route de Pomy, Yvonand). Mise en scène de Patrick Charles. Représentations les 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 juin à 21 h (sauf le 12 juin, à 17 h). Ouverture du site deux heures plus tôt. 30 francs pour les adultes (prix, enfants, étudiants et AVS). Réservation: 079 467 95 17 (de 17 h à 19 h) ou sur le site internet www.compagnie-des-sables.ch.

