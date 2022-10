Un festival parie sur le neuf – Un vent frais souffle fort sur l’affiche de Jazz Onze+ La manifestation jazz lausannoise annonce des noms jamais programmés, parmi lesquels des fleurons de la nouvelle garde. Tour d’horizon avec le directeur artistique Gilles Dupuis. Boris Senff

Le pianiste aux tubes mélodiques Sofiane Pamart ouvre le festival mardi 1 er novembre à l’église St-François, un concert déjà complet. DR

Un vent frais souffle sur le festival Jazz Onze+ qui ouvrira ses portes le 1er novembre. Le directeur artistique Gilles Dupuis tente une édition où les retrouvailles sont rares – à part celle avec le trompettiste Avishai Cohen – et où les artistes émergents sont nombreux. Une nouvelle génération liée au hip-hop, à la soul ou au funk qui possède souvent ses propres dynamiques de diffusion et de promotion via les réseaux numériques.