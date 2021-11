Incroyable réussite politique – Un village de 500 âmes fait un carton aux élections cantonales fribourgeoises Petit village broyard, Rueyres-les-Prés (FR) s’est assuré deux sièges de députées. En attendant le Conseil d’État. Sébastien Galliker

Sylvie Bonvin-Sansonnens et Carole Raetzo ont décroché leur siège au Parlement fribourgeois, dimanche. Fille de Carole, Tina pourrait les rejoindre le 28 novembre, si Sylvie est élue au Conseil d’État. CHRISTIAN BRUN

Dans la Broye fribourgeoise, on se rappelle volontiers que le village de Forel abritait trois députés lors d’une précédente législature. Situé à deux pas de là, en bordure de l’aérodrome militaire de Payerne, Rueyres-les-Prés s’apprête à faire encore mieux. Dimanche, ses habitantes Sylvie Bonvin-Sansonnens (sur la liste des Verts) et Carole Raetzo (liste indépendante) ont gagné leurs sièges de députées dès 2022. Et comme la première est en passe d’accéder au Conseil d’État, son strapontin Vert devrait échoir à Tina Raetzo, la fille de Carole. Pas mal pour une localité de 540 habitants!