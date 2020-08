Jura – Un violent orage a mis les secours à rude épreuve Début d’incendie, inondation, écoulement de boue..plusieurs communes jurassiennes ont été touchées par des intempéries samedi soir.

L´intervention rapide des pompiers et la pluie a permis de gérer plusieurs sinistres. (Photo prétexte) KEYSTONE

Un violent orage s´est abattu samedi soir sur plusieurs communes jurassiennes, principalement sur Cornol, Courgenay, Alle, Vendlincourt et Bonfol.



Une première intervention à Cornol, en raison de la foudre tombée sur un arbre à proximité de St-Gilles, a

provoqué un début d´incendie de végétation. L´intervention rapide des pompiers et la pluie a permis de

circonscrire le sinistre qui n´a causé que des dommages matériel.



Dans les communes de Courgenay - Alle - Vendlincourt et Bonfol, plusieurs cas d´inondation de bâtiments soit

par refoulement ou par ruissellement d´eau consécutif aux précipitations.



De l’eau mélangé à de la terre a coulé à Alle depuis les hauteurs du Buisson-Galant en direction du village. Le

bâtiment Umatec a notamment été impacté par l’écoulement de boue.



La route communale Alle - Coeuve a été fermée à la circulation durant la nuit et jusqu´à 10h30 dimanche.

Les services de secours des communes touchées ont été fortement sollicités et sont encore à pied d´œuvre pour rétablir la situation.

( NXP/Comm )