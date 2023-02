Sorties musique de la semaine – Un violon étrangement familier, de l’Arabie synthétique et du rock de vieux Trois écoutes aux univers très différenciés avec les expérimentations de Tobias Preisig, le clubbing d’Acid Arab et les injures abrasives de Yo La Tengo. Boris Senff

Tobias Preisig

Le violoniste Tobias Preisig sera en concert le samedi 25 février au City Club de Pully. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Moitié d’Egopusher, Tobias Preisig étoffe son propos dans ce deuxième album signé de son seul nom. Le Berlinois d’origine zurichoise ne triture plus les seules sonorités de son violon, qui plongeait dans des abysses merveilleux avec «Diver», son précédent travail en solitaire.

Les habillages – de la percussion, du Wurlitzer et du Mellotron – viennent épauler les multiples élans de ses cordes, des pizzicatti au drone, dans ce «Closer» qui se veut inspiré par les sensations familières, la proximité, voire, pourquoi pas, le réconfort de la routine.

Chacun de ces 9 morceaux, dans lesquels on se love avec facilité malgré leur apparente étrangeté, inclut ainsi un filon de «field recording», le plus souvent passablement recouvert par l’instrumentation mais qui a servi de point de départ au musicien pour désarçonner en beauté le quotidien.

Acid Arab

La joyeuse bande d’Acid Arab.

Contrairement à ce que certains prétendent, Acid Arab ne se pose pas en pionnier d’une electro orientale que l’on peut facilement faire remonter aux années 1990. La désignation n’a d’ailleurs pas grand sens s’il s’agit de définir un genre, car tout au plus peut-elle éclairer sur les moyens de production mis en œuvre.

La formation parisienne n’a par contre pas attendu le «Disco Maghreb» (2022) de DJ Snake pour redynamiser et fédérer les musiques du pourtour méditerranéen – du Maroc à la Turquie, en passant par l’Algérie et la Syrie – autour du bastion électronique.

Rameutant des chanteurs et musiciens de tous horizons comme l’Algérien Sofiane Saidi, le Turc Cem Yildiz, le Syrien Wael Alkak et même Rachid Taha, capté lors d’une folle nuit parisienne, pour redessiner de fougueuses arabesques dans les produits de synthèse actuels. Une réussite très remuante.

Yo La Tengo

Yo La Tengo, toujours debout et même bien assis après 39 ans au service du rock indépendant. Cheryl Dunn

Difficile de donner tort au titre du dernier album de Yo La Tengo: «This Stupid World». Le constat est lapidaire et peut-être aussi un peu tardif de la part de ce trio rock qui s’apprête à fêter ses 40 ans d’existence. Depuis le temps, ce gang d’expérimentateurs a eu l’occasion d’explorer à peu près tous les compartiments d’un rock farouchement indépendant.

Mais ce dernier enregistrement donne l’impression que les Américains cherchent à suppléer l’absence de Sonic Youth, groupe avec lequel les liens de parenté ont souvent été évidents. L’album se présente donc comme plutôt abrasif et crissant, mais déroule aussi des couches complexes, des ritournelles instrumentales joliment matraquées, ainsi que des litanies plus atmosphériques où les lignes vocales suaves ne jouent plus la logique du contraste. Aspirant.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

