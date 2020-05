Lyss (BE) – Un voleur a notamment dérobé de l’argent dans un home La police a mis la main sur un malfrat qui a sévi dans divers cantons suisses à une quinzaine de reprises.

Le voleur a notamment sévi dans le canton de Berne. Photo d’illustration/Keystone

Mardi 30 juillet 2019, plusieurs dizaines de milliers de francs ont été dérobés dans un home pour personnes âgées, à Lyss (BE). Une trace ADN prélevée sur les lieux a permis de retrouver l’auteur présumé de l’infraction. L’analyse des traces, prises suite à l’interpellation d’un homme en flagrant délit de cambriolage, par la police cantonale valaisanne, fin janvier 2020 à Martigny, a permis de faire un lien avec le cambriolage de Lyss, selon un communiqué de presse de la police cantonale bernoise.

Dans le cadre de l’enquête, les indications selon lesquelles l’homme de 53 ans était en lien avec divers cambriolages dans différents cantons ont été confirmées. Les différentes enquêtes ont été coordonnées entre les cantons impliqués et, depuis février 2020, elle est poursuivie par la police cantonale bernoise sous la conduite du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Selon l’état actuel de l’enquête, l’homme de 53 ans est accusé d’être en lien avec 15 cambriolages dans les cantons de Berne, Valais, Fribourg et Bâle-Campagne. Il a été placé en détention provisoire. De plus amples clarifications sont en cours, notamment pour déterminer le contexte et les circonstances des cambriolages.

( comm/NXP )