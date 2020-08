Criminalité – Un voleur de voiture force deux barrages au Tessin Un requérant d’asile libyen de 55 ans a été interpellé après avoir volé une voiture avec un complice à Chiasso (TI). La police a dû ouvrir le feu pour mettre fin à sa fuite. Le complice est toujours recherché.

La police a dû recourir aux grands moyens pour arrêter la voiture (image d’illustration). KEYSTONE/CARLO REGUZZI

Un requérant d’asile libyen de 55 ans a forcé deux barrages de police à bord d’une voiture volée aux premières heures vendredi à Chiasso (TI). Un agent a dû faire usage de son arme pour stopper le véhicule.

La police a été avertie peu avant 01h00 du vol d’une voiture par deux individus. Un dispositif de recherche a immédiatement été mis en place par la police cantonale, avec le soutien des gardes-frontière et des polices communales de Chiasso et Mendrisio, indiquent le ministère public et la police cantonale.

Durant sa fuite, le Libyen a forcé deux barrages, «mettant en danger la vie des agents et endommageant deux véhicules de patrouille». Après qu’une troisième voiture a été percutée, un agent a tiré un coup de feu, ce qui a permis de freiner la voiture.

Le conducteur du véhicule volé a été arrêté. Il sera poursuivi pour vol, mise en danger de la vie d’autrui, graves infractions à la loi sur la circulation routière, conduite malgré une incapacité, violation des obligations en cas d’accident, violence ou menace à l’encontre des autorités et empêchement d’accomplir un acte officiel.

Son complice, qui avait pu descendre du véhicule un peu avant son interception, est parvenu à prendre la fuite.

ATS/NXP