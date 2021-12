L’invité - Un vote en faveur de la protection du climat, bientôt?

Les récentes évolutions en matière de lutte contre le réchauffement climatique ont de quoi nous plonger dans une certaine consternation: la COP26 a abouti à un accord pour le moins décevant et bien en deçà du minimum requis pour pouvoir enrayer les changements climatiques qui menacent notre qualité de vie; les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial sont quant à elles reparties à la hausse en 2021, alors qu’elles devraient diminuer de 5% par année si nous voulons avoir une chance de contenir l’augmentation des températures à 1,5 degré.

Faut-il pour autant baisser les bras? La réponse me semble assurément être non, et ces échecs et tergiversations au niveau international doivent nous pousser à agir maintenant, là où nous avons un réel pouvoir d’action. C’est forts de ce constat que les Vert∙e∙s vaudois∙e∙s ont lancé à l’été 2019 une initiative populaire cantonale «pour le climat». Celle-ci souhaite ancrer la protection du climat et de la biodiversité parmi les buts de l’État et demande que notre canton et ses 302 communes prennent des mesures concrètes dans le cadre de leurs activités afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, et ainsi respecter l’accord de Paris sur le climat, que notre pays a ratifié il y a plus de cinq ans.

«Les solutions existent, elles sont souvent pourvoyeuses d’emplois et garantes d’une amélioration de notre qualité de vie.»

Mieux isoler les bâtiments et remplacer progressivement les chauffages à mazout ou au gaz par des alternatives plus respectueuses de l’environnement, mener des politiques publiques ambitieuses en faveur des transports en commun et de la mobilité douce, repenser certains processus industriels… Les solutions existent, elles sont pour la plupart pourvoyeuses d’emplois et d’augmentation de notre qualité de vie. Il est grand temps de se donner les moyens de les appliquer!

L’initiative demande également un effort de la part des personnes morales détenues tout ou partiellement par les pouvoirs publics, notamment dans les flux financiers, c’est-à-dire les investissements à l’étranger. À quoi bon faire des efforts ici si une partie de l’argent de nos caisses de pension ou de nos banques est placée dans des activités peu respectueuses de l’environnement ailleurs?

Une place dans la Constitution

Deux ans après le dépôt de l’initiative munie de près de 15’000 signatures valables, le temps semble venu de permettre à la population vaudoise de s’exprimer sur cette question, et de décider si la protection du climat est un sujet qui mérite une place dans notre Constitution cantonale. Les Vert∙e∙s souhaitent donc que le Conseil d’État soumette au plus vite ce sujet au vote populaire, comme le lui demande d’ailleurs la Constitution (art. 82), qui fixe à 24 mois maximum la durée entre le dépôt d’une initiative et le vote sur cette dernière.

Le temps presse et nous avons les moyens de faire avancer les choses dans le bon sens: ne ratons pas cette chance!

Alberto Mocchi, Président des Verts vaudois, syndic de Daillens

