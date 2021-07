Prix de la loi la plus inutile de l’année - Un vote en ligne brocarde les zones pour chiens de Zurich

Prix de la loi la plus inutile de l’année

Comme chaque année depuis 2007, la communauté d’intérêts Priorité liberté a soumis à un vote en ligne les noms de cinq personnalités choisies pour leurs interventions parlementaires ou décisions administratives jugées «insensées et bureaucratiques», qui débouchent sur des lois ou réglementations considérées comme «inutiles».

Le lauréat 2021 du Paragraphe rouillé a été dévoilé ce mercredi soir par le comité constitué de onze (ex-)politiciens et entrepreneurs issus des partis bourgeois.

«Excessivement détaillé, ce plan de zones a provoqué de nombreuses critiques et plus de 400 recours dont le traitement dure depuis des mois, et qui ont fait reculer le Conseil municipal.»

La communauté d’intérêts Priorité liberté