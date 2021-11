Éditorial - Un vote et du temps perdu

C’est une dramaturgie propre aux débats politiques les plus vifs. Il y a un an, après une campagne acharnée, une majorité de cantons disait non à l’initiative «pour des entreprises responsables», tandis que la population disait oui du bout des lèvres. Soulagement pour les uns, déchirement pour les autres, baisser de rideau.

Un an plus tard, la Suisse est déjà rattrapée par ce débat. Car la Commission européenne va dévoiler ces prochaines semaines une nouvelle directive sur la responsabilité des entreprises. Bruxelles est le théâtre d’un lobbying intense pour que la loi soit sévère, avec sanctions, possibilités de réparation au civil et un devoir de diligence étendu.

Toutes ces choses dont les Suisses n’ont pas voulu. L’ironie, c’est que parmi ces lobbyistes se trouve Nestlé, farouche opposante à l’initiative «pour des entreprises responsables».

«Aurait-il vraiment été si grave d’être une fois précurseur en matière d’éthique économique?»

On peut comprendre la multinationale de Vevey. Vu les efforts qu’elle a faits ces dernières années auprès de ses sous-traitants, elle a sans doute beaucoup à gagner d’une loi européenne sévère qui affaiblirait ses concurrents, tandis qu’un corset suisse l’aurait gênée sans entraver les autres géants de l’alimentaire.

Mais la manœuvre laisse quand même un goût un peu âpre et renforce le sentiment de gâchis en Suisse.

Il y avait mieux à faire avec l’initiative «Entreprises responsables» qu’un contre-projet mou et non contraignant. Aujourd’hui, les promesses de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, qui assurait que son texte allait rejoindre les standards internationaux, risquent d’être déçues. En réalité, les cantons et les entreprises les plus concernés le savent déjà.

Reste une question, presque existentielle en Suisse: aurait-il vraiment été si grave d’être une fois précurseur en matière d’éthique économique?

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

