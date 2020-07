Au Théâtre de l’Orangerie – Un voyage des enfants avec les oiseaux Le jeune public a participé à la création de ce spectacle total dont la première était donnée samedi. Clara Rigoli

Les artistes en herbe attentifs devant la création à laquelle ils ont participé. Maurane Di Matteo

Pour la première représentation du «Voyage des oiseaux», ce week-end au Théâtre de l’Orangerie, se sont à nouveau mêlées diversité des arts et innovation pour le plus grand bonheur des familles venues profiter du beau temps au parc La Grange. Afin de libérer la créativité des enfants, le jeune public de la première a pu participer directement à la construction de la pièce avant d’assister au spectacle mêlant théâtre, musique, poésie et animation. Pour «Le Voyage des oiseaux», l’idée était de laisser les artistes en herbe créer les personnages du spectacle ainsi que les décors de l’histoire. Tous les oiseaux et scènes du conte ont donc été dessinés et coloriés lors d’ateliers collectifs puis animés sur écran géant par Marc Philippin.