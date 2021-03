Le choix de la rédaction – Un week-end pour lire… Delphine de Vigan, Peter May, Joël Egloff De la tyrannie YouTube à l’adoption d’un chien en passant par un polar dans les vignes. Cécile Lecoultre , David Moginier

Delphine de Vigan cartonne en librairie avec sa plongée sur la manipulation du droit à l’image des enfants… par leurs propres parents. DR

Roman Après avoir évoqué la vieillesse à petits pas intimes, Delphine de Vigan surfe sur la génération YouTube en dénonçant l’exhibitionnisme d’une mère maquerelle d’enfants influenceurs. Cette grande lessive familiale étonne chez cette experte de la pudeur, prend même, comme dans une téléréalité qui hameçonne par accident, un parfum de plaisir coupable. Déjà par ses caricatures féminines. Mélanie se venge d’une jeunesse mal fagotée en exposant ses enfants chéris aux internautes pour le bonheur des annonceurs. Quand sa cadette Kimmy disparaît, surgit Clara, flic un peu naïve mais sérieuse, qui veut comprendre comment une adulte peut vendre l’image de ses gosses. Efficace, roublard… comme jadis, un épisode du «Loft». cle

Peter May, un Ecossais installé dans le Lot depuis des lustres, ne raconte pas seulement sa vie d’expat’. Le voici romancier noir. DR

Polar Peter May est très en avance sur son temps. L’Écossais installé dans le Lot n’était pas encore très connu quand, en 2005, il propose son manuscrit à son éditeur britannique, celui-ci le refuse. Pensez, une histoire sur fond de quarantaine, une population masquée, des tests PCR, des morts à la chaîne et la quête d’un vaccin face à l’épidémie qui ravage Londres, c’est peu crédible, non? Le Covid l’a amené à ressortir son histoire, devenue best-seller cette fois, tout en offrant ses avances aux soignants. Il n’a pas changé un mot à ce thriller haletant qui suit l’enquête d’un inspecteur désabusé dans une ville en proie aux pillages. Celui-ci traque le meurtrier d’un enfant retrouvé pendant la construction d’un hôpital de fortune. dmog

«Quarantaine», un brillant roman en prise avec l’époque. DR

Ce romancier Joël Egloff passe à la littérature jeunesse en gardant sa délicieuse loufoquerie. DR

Jeunesse Que Joël Egloff passe à la littérature jeunesse à la cinquantaine n’a rien de surprenant. Le romancier au ton décalé, noirci d’humour et d’ironie, ne semble jamais avoir tout à fait quitté l’enfance. Son premier conte fait la fête à un chien «sans nom», ce qui vaut quelques belles pages à tous les Médor, Mirza et Sultan des fourrières de la planète. L’écrivain lui invente un ami taiseux, le bien nommé M. Baratin. Propriétaire d’une animalerie, ce bougon va tenter de négocier le cabot qui s’incruste dans sa boutique. Ce qui charmait chez Egloff, le surréalisme de situations étourdissantes et farfelues, émerveille encore, recadré à hauteur d’enfance. Quelques dessins de Gaëtan Dorémus achèvent de brouiller les pistes de ce roman sans âge. cle