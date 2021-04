Les choix de la rédaction – Un week-end pour mater des séries «Le serpent» empoisonne, «Moi, Christiane…» plane mais «Hippocrate» va nous soigner. Cécile Lecoultre

Bouli Lanners (Olivier Brun), formidable dans la saison 2 d’«Hippocrate». DR

«Hippocrate», une saison 2 formidable

Au beau milieu du tournage de la deuxième saison, il y a un an, l’équipe de la série «Hippocrate» a été réduite au confinement. La revenante Alice Belaïdi confie volontiers combien ils avaient senti la pression monter. Leur plateau était installé dans une aile désaffectée de l’hôpital Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois, à deux pas du «vrai» bâtiment.

Si l’ambiance n’en était pas encore aux futurs symboliques applaudissements de 20 h m la réalité d’une guerre imminente rattrapait les comédiens sans doute possible. Peu après l’arrêt du filmage, Thomas Lilti, réalisateur et scénariste de la série, renfilait d’ailleurs sa blouse blanche pour aller officier aux urgences.

Dans le livre «Le serment» (Ed. Grasset), ce toubib devenu cinéaste a confié avec une sincérité crue ses états d’âme. Loin d’un docteur héroïsé sorti de «Resident» et autres feuilletons sous ordonnance, celui qui ne cotise plus au Conseil de l’Ordre depuis des années, s’interroge: jusqu’où va le secret, le devoir? Cette intégrité, déjà patente dans les trois films qu’il a tournés, «Hippocrate», «Médecin de campagne» et «Première année», innervait la première saison d’«Hippocrate» et ne se dément pas en saison 2.

La dénonciation du système hospitalier français menacé de naufrage ne s’y arrange pas plus. Pieds dans l’eau, les internes sont promus urgentistes et la situation se corse. L’un ou l’autre personnage se densifie, voir Chloé incarnée par une Louise Bourgoin toujours plus confondante dans son dépeçage psychologique d’un grand patron en devenir. Découvrir aussi le Belge Bouli Lanners en docteur à catogan. Mais le Corona, c’est pour la saison 3.

«Succession», une série canadienne célébrée depuis 2018 à voir sur RTS, enfin! DR

«Succession» de derrière les fagots

Célébrée depuis 2018, la série canadienne «Succession», du Britannique Jesse Armstrong venu de «Black Mirror», n’a pas explosé en Europe. Sans doute parce qu’elle fonctionne sur un charme vénéneux qui agit en bombe à retardement. Sous ses airs de déjà-vu ficelé, cette histoire d’héritage scotche par sa finesse à exposer un clan tapageur avec une persuasion lente.

Ainsi de l’agonie poussive du patriarche, qui lance deux saisons éblouissantes. Ce délai à mourir permet d'exposer comment le tyran a monté son empire de presse, parcs et autre compagnies de croisière. Comment aussi ses rejetons peinent à égaler son talent diabolique. Des acteurs magnifiques finissent de convaincre, notamment Brian Cox, somptueux en vieille carne.

«Moi, Christiane…», du film culte à la série

«Moi, Christiane...» Il y a 40 ans sortait «Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée», un film d’Uli Edel à l’esthétique trash qui marquait l’époque. Soudain l’Allemagne prenait conscience de la gangrène qui pourrissait les jeunes générations entre toxicomanie et autres avilissement. Les enfants du quartier berlinois de «Bahnhof Zoo» prisé par les junkies, prenaient le visage de Christiane Felscherinow qui publia un livre ensuite, sombra dans l’oubli.

Une série vient rappeler le culte sur un mode plus ordinaire. Malgré l’incandescence de son interprète principale, Jana McKinnon, malgré la bande son qui en appelle toujours à David Bowie et le convie même en apparition fantomatique, le look des anges maudits dans ces vols planés en enfer reste plus chiqué que chic.

«Le serpent» empoisonne

«Le serpent», ou le triomphe du Français Tahar Rahim à l’international. DR

Dans «Le serpent», fesses moulées sur pantalon pattes d’éph et lunettes aviateur vintage, Tahar Rahim évoque irrésistiblement Al Pacino époque «Scarface». Il fallait cette intensité pour incarner Charles Sobhraj, accusé d’être un tueur en série qui dans l’Asie des années 70, aurait assassiné au moins quinze jeunes touristes sur la Hippie Trail. Le «Bikini Killer» frappait en cobra, attirant ses proies en se présentant comme négociant en pierres précieuses altruiste, prêt à secourir les étrangers.

Condamné à Katmandou à perpétuité, le présumé psychopathe plaide toujours l’innocence. Cette vérité trouble s’amplifie encore par la confusion de flash-back constants. Le malaise ambiant dope cette minisérie britannique. Comme un très mauvais trip.

