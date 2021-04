Les choix de la rédaction – Un week-end pour… se faire de la soupe ou se tatouer une BD Découvrir le nouveau Adeline Dieudonné, le vétéran Julien Ponceblanc et le tandem Matz-Futaki. Cécile Lecoultre , David Moginier

Adeline Dieudonné, révélée à la trentaine en 2018, déçoit un peu au deuxième essai. Joel Satget/AFP

Nouvelles Au premier roman, en 2018, Adeline Dieudonné récoltait un triomphe qui de son propre aveu l’intimida. Trash et puissante, la petite musique de «La vraie vie» s’est évaporée dans ces nouvelles qui cherchent leur énergie dans une station-service. Comme pour parer à l’absurdité prisée par la Bruxelloise, une systématique est posée. Chaque intervenant se livre à 23h12 précise, son existence basculant dans la minute. Monica, Chelly, Julianne, Julie, Joseph, Victoire, etc., se dévoilent dans la nuit de l’été ardennais, blafards sous les néons. Il y aura encore un cadavre et Red Apple, un cheval. De quoi tendre des pièges surréalistes, encourager les rires forcés, les embarras outranciers. Y manque le burlesque qui sauve. cle

Des nouvelles trash et sensibles qui peinent à convaincre autant que «La vraie vie». DR

DR

BD Depuis sa série «Le tueur», Matz a séduit par ses scénarios bien noirs, aux ambiances destructrices, où il rend humains de peu fréquentables personnages. Des qualités qu’il a conservées en imaginant ce «Tatoueur», Hongrois qui se cache à Paris des hommes de main d’un vilain de Budapest. Zoli est très doué et demandé, au point d’avoir comme clients des personnalités. Et voilà qu’il se fait repérer par une conspiration de chauffeurs de taxi révolutionnaires qui va vouloir utiliser son carnet d’adresses. Ces chauffeurs savent tout sur tout, connaissent tout de vous, et vont piéger le tatoueur. Il aura fort à faire pour s’en sortir. Lui-même Hongrois, Futaki dessine ces ambiances nocturnes avec beaucoup de fluidité. dmog

Un extrait du «Tatoueur». DR

Des soupes en toute circonstance: savoureux! DR

Essai culinaire Descendant de boulanger et de viticulteur, entrepreneur gastronome, Julien Ponceblanc réinvente la petite cuisine des sentiments avec «Journal d’un amoureux des soupes». Dans ce bréviaire «accouché en trois mois à l’issue de quinze ans de gestation discrète» se multiplient avant tout les humeurs et de quoi les adoucir. Soupe humeur noire d’une journée où rien ne va, bouillon aigrelet d’un soir de bouclage de la feuille d’impôts, consommé de rupture ou de soirée série, velouté du jour où l’on rouvre la maison de campagne ou potage vaporeux pour avoir les idées claires… l’auteur passe sa vie autant que l’époque à la moulinette, dédramatise et rassasie en toute circonstance. cle

Julien Ponceblanc, gastronome entrepreneur et désormais écrivain. DR

