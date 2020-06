Suisse – Un week-end riche en bagarres et agressions Des altercations et autres incidents, survenus entre vendredi soir et dimanche, ont fait plusieurs blessés en Suisse.

A St-Gall, un jeune homme de 18 ans a été dévalisé et blessé au couteau. (Photo prétexte) KEYSTONE

Avec le déconfinement et la montée des températures, les esprits s'échauffent. Bagarres et agressions ont fait plusieurs blessés graves ce week-end en Suisse.

Ainsi, un Géorgien de 40 ans a été gravement blessé par deux compatriotes samedi soir sur une place de grillades à Triboltingen (TG). La victime présentait plusieurs coupures et autres blessures.

Blessé au couteau

A Sevelen (SG), également samedi soir, un homme de 37 ans a été blessé à coups de couteau. L'auteur présumé, un Macédonien de 41 ans, a été arrêté. A Biberist (SO), la police a découvert un blessé grave non encore identifié. Les auteurs ont pris la fuite.

A St-Gall, c'est un jeune homme de 18 ans qui a été dévalisé et blessé au couteau par des hommes de couleur. Une bagarre impliquant plusieurs de ces derniers a éclaté deux heures plus tard et la police a ici aussi récupéré un homme gravement blessé gisant à terre.

Même scénario près de la gare de Bienne dans la nuit de vendredi à samedi, où un groupe d'hommes a détroussé et blessé un malheureux qui a dû être secouru par la police.

( ATS/NXP )