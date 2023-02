Le plein d’idées – Un week-end sur les pistes musicales et théâtrales Concerts, expositions, arts vivants: nos propositions de sorties culturelles dans le canton. Florence Millioud Henriques Matthieu Chenal Gérald Cordonier

Au théâtre Waouw à Aigle, «Y’a pas de mal» parle masturbation. Un spectacle dès 14 ans. Charles-Mouron

Classique: Tout Ravel

Les Ateliers de la Côte accueillent chaque premier jeudi du mois un concert de musique classique dans la Salle Steinway. François-Xavier Poizat s’adonne tout entier à Ravel.

Musique des mots

La Camerata Ataremac invite la soprano Melody Louledjian, Marie-Ophélie Gindrat, violon, etLéa Legros Pontal, alto, pour une soirée inspirée de poésie française: Britten illustre Rimbaud, Ravel Mallarmé, Atterberg Maeterlinck et Jean Ferrat lui-même!

Pas de deux

Les pianistes Rahel Zbinden et Alessandro Gonteri s’offrent un pas de deux à quatre mains. Beaucoup de danses dans leur programme allant du classique (Ravel, Debussy, Fauré, Schubert) au tango (Piazzolla, Gardel).

Exposition d’artistes femmes

Marie Bagi, fondatrice de l’Espace artistes femmes. Chantal Dervey

La bataille n’est pas simple pour faire vivre l’Espace Artistes Femmes mais après une première exposition montée l’année dernière sur les hauts de Lausanne, Marie Bagi en ouvre une deuxième, cette fois aux Côtes-de-Montbenon. Elle réunit 21 artistes, peintres, sculptrices, plasticiennes.

Scène: Spectacle polisson

«Y’a pas de mal» aborde l’onanisme en toute simplicité, avec humour et délicatesse. C’est un spectacle écrit avec les mots des autres, du théâtre documenté mais pas documentaire imaginé par les comédiennes Alenka Chenuz et Amélie Vidon, issues de l’École des Teintureries. Sensible et tendre, leur texte restitue la parole de six personnes d’âges et de genres différents, interrogées sur leur rapport à la masturbation.

