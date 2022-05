Danse contemporaine à l’Arsenic – Un western au rythme d’une danse contestataire Le performeur Jeremy Nedd et le collectif Impilo Mapantsula confrontent les clichés du Far West à la pantsula, danse syncopée née en plein apartheid. Natacha Rossel

Les interprètes d’Impilo Mapantsula dans «How a Falling Star Lit Up the Purple Sky». Philip Frowein

A priori, tout oppose le western et la pantsula. Le premier encense la figure du héros blanc, clope au bec, chevauchant dans les plaines figées du Far West. Très vite, on devine qui est le bon, la brute ou le truand dans ces récits fixés sur pellicule dont les clichés ont largement colonisé nos imaginaires. La seconde est une danse contestataire, rythmée, syncopée, née en plein apartheid dans les townships de Johannesburg, dans les années 60.

Lire aussi Théâtre dès 6 ans À l’Arsenic, qui va à la chasse trouve sa place! À l’aide de son lasso de performeur, Jeremy Nedd noue un dialogue entre deux mondes antagonistes dans «How a Falling Star Lit Up the Purple Sky» («Comment une étoile filante a illuminé le ciel pourpre»), au firmament de l’Arsenic de jeudi à dimanche. Après «The Extatic», l’Américain installé à Bâle poursuit sa fructueuse collaboration avec Impilo Mapantsula, réseau international d’artistes qui œuvrent à préserver l’héritage vivant de la pantsula.

Le motif du western se frotte à la pantsula dans «How a Falling Star Lit Up the Purple Sky». Philip Frowein

En toile de fond, une question: «Que se passerait-il si les jeunes «différents», les jeunes marginalisés, avaient la possibilité de se voir comme ceux qui partent au soleil couchant?» Sur scène, neuf interprètes réinvestissent le western sous un prisme nouveau, porteur de nouvelles images.

«Je voudrais offrir au public l’occasion de réévaluer comment cet archétype façonnant le genre du film a influencé un imaginaire collectif autour du héros, de l’Autre, et de leur relation respective à la terre, décrit Jeremy Nedd dans sa note d’intention. Et ce à quoi cette relation à la terre, notre terre, pourrait ressembler aujourd’hui et, peut-être plus important encore, dans un avenir lointain, si cet imaginaire collectif de l’Ouest était façonné autrement.»

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Jeremy Nedd et le collectif Impilo Mapantsula. Philip Frowein

Si elle évoque la voûte céleste, la pièce est avant tout ancrée dans le sol. «La terre a joué un rôle dans les débuts de la pantsula», rappelle le performeur. Pour lui, la pantsula est «un langage de mouvement idéal pour réimaginer le western et explorer le paysage métaphorique. Tout en créant un espace pour parler concrètement de la terre en Afrique du Sud. Un espace qui reflète les problèmes très réels de réforme et de redistribution des terres qui hantent l’Afrique du Sud de l’après-apartheid.»

