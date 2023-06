Le TKM en tournée estivale – Un western fripon à la conquête de l’Ouest lausannois Jusqu’au 9 juillet, les comédiens masqués de «El Gringo» se produiront en plein air dans une dizaine de communes. Joyeux et coloré. Notre critique. Lea Gloor

Qui du tueur à gages Burt Cassidy (Antoine Joly) ou du cow-boy Gringo (Karl Eberhard) sortira vivant de ce duel? Lauren Pasche

Il y a deux ans, alors que le monde se déconfinait peu à peu, le directeur du TKM Omar Porras décidait de renouer avec le public et emmenait sa création «Carmen l’audition» battre les pavés de l’Ouest lausannois. Cet été, la formule reprend vie avec «El Gringo», une pièce tout public, burlesque et colorée du Théâtre Nomade. La tournée passera par une dizaine de communes pour autant de représentations gratuites et en plein air jusqu’au 9 juillet (lire l’encadré).