Football – Un YB européen déroule à la Tuilière Lausanne n’a eu aucune chance en Super League mercredi. Les Vaudois se sont inclinés 6-1 à trois jours du derby contre Servette. Rebecca Garcia

Nicolas Moumi Ngamaleu et son équipe n’ont laissé aucune chance au Lausanne-Sport. keystone-sda.ch

Le mercredi, c’est normalement jour de Ligue des champions pour Young Boys. Faut-il en rajouter pour signaler que Lausanne n’a pas fait le poids face au champion de Suisse, calibré pour être prêt dans une semaine sur la pelouse de l’Atalanta Bergame? C’étaient en effet des Bernois en mode européen qui ont fait le déplacement de la Tuilière mercredi en fin d’après-midi. Pas un seul des titulaires habituels (excepté Zesiger, blessé) n’était mis au repos: ils étaient tous là, à même de dérouler leur jeu.

Young Boys a donc fait du Young Boys, en rouleau compresseur. Il s’est installé dans le camp lausannois, plaçant un pressing intense et en ne se privant pas d’enchaîner les coups face à des Vaudois plutôt amorphes. Meshack Elia aurait pu ouvrir le score dès la 8e minute, mais le Congolais ne trouvait pas le cadre. À la 12e, c’est Mory Diaw qui s’imposait devant Martins, comme devant Aebischer un peu plus tard. Et puis Christian Fassnacht avait de manière incompréhensible manqué le cadre à la 17e. Bref, ça n’arrêtait pas sur les cages vaudoises.

Et le LS a donc logiquement craqué, encaissant deux buts en quatre minutes. Par le latéral gauche Ulisses Garcia, d’abord, dont la frappe de l’entrée de la surface était déviée par Elton Monteiro (27e). Le défenseur lausannois n’était pas non plus pas tout net sur le second but, incapable de lire la longue passe de Michel Aebischer vers un Elia qui ne laissait aucune chance à Diaw.

YB n’a jamais vraiment baissé le curseur. Ou il n’en a du moins pas laissé l’impression, même en faisant largement brasser dès l’heure de jeu. Dès le début de la seconde période, Fassnacht avait ajouté un troisième but, sur un bon service d’Elia, Jordan Siebatcheu un quatrième (62e), Fassnacht un cinquième (85e) et enfin Kanga un sixième (88e). Les changements effectués à la pause par Ilija Borenovic - entrées de Coyle et Amdouni - n’avaient même pas eu le temps de faire effet. Ils n’ont de toute façon jamais été perceptibles. Car le LS n’a presque pas existé offensivement, avant deux situations (par Ouattara et N’Guessan) et un but d’Amdouni en toute fin de match. Les deux titulaires en attaque Mahou et George n’avaient de toute façon pas plus pesé sur la défense bernoise.

Lausanne a en fait vécu ce match dans l’ombre. Peut-être que les Vaudois avaient la tête ailleurs, au derby de samedi à Genève contre Servette. La composition de Borenovic le laissait quelque peu penser, avec les titularisations de N’Guessan. George ou encore Tsoungui. Mais ceux qui entreront dans l’équipe dans trois jours feront-ils forcément mieux?

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport.

