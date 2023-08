Hôtellerie genevoise – Un youtubeur star s’offre un séjour à 100’000 dollars au Président Wilson Mr Beast, qui compte 176 millions d’abonnés, a tourné une vidéo dans la suite Royal Penthouse, la plus chère d’Europe. À la clé, déjà plus de 85 millions de vues en trois jours. Aymeric Dejardin-Verkinder

Plus de 85 millions de vues en à peine trois jours, et ce n’est pas fini! Mise en ligne dimanche, la dernière vidéo de Mr Beast explose les compteurs sur YouTube. Et c’est tant mieux, car Genève y est à l’honneur. Et plus particulièrement l’hôtel Président Wilson et sa fameuse suite Royal Penthouse, à 80’000 francs la nuit. Ce qui en fait la plus chère d’Europe.

Dans sa dernière réalisation, intitulée «1$ vs 250’000$ Vacation!» («Des vacances de 1 à 250 000 dollars»), l’Américain aux 176 millions d’abonnés (lire ci-après), emmène son public en vacances avec un budget allant de 1 dollar pour une cahute en bois sur une plage d’Amérique centrale, à 250’000 dollars pour la privatisation d’un parc d’attractions au Japon, en passant par le bout du lac Léman ou encore Paris.

Pour son séjour genevois, budgété à 100’000 dollars et qui a été tourné en avril dernier, Jimmy Donaldson, alias Mr Beast, s’est donc installé dans le Royal Penthouse du Président Wilson. La suite, qui occupe une surface 1680 m2 au dernier étage de l’établissement cinq étoiles, offre à ses occupants une vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes. Avec ses douze chambres et autant de salles de bains, son spa privé, son billard des années 30, son piano à queue Steinway et ses nombreuses œuvres d’art, elle est considérée comme l’une des suites présidentielles les plus luxueuses du monde.

Mais ce qui retient l’attention du youtubeur et de ses compagnons, c’est surtout le système de sécurité constitué de vitres à l’épreuve des balles, de plusieurs «panic rooms» et d’une équipe de gardes du corps. Et pour cause: l’hôtel est connu pour accueillir des célébrités et des chefs d’État. Matt Damon, Michael Jackson, Roger Moore, Bill Clinton ou encore John Kerry y ont séjourné.

Une virée «présidentielle» au McDo

Après avoir profité de leur suite, Mr Beast et ses acolytes décident d’aller dîner en ville. Mais sous bonne escorte! Accompagnés d’une ribambelle de gardes du corps, ils s’engouffrent dans un convoi de grosses berlines noires, qui n’est pas sans rappeler celui de Joe Biden lors de sa venue à Genève en juin 2021. Sous le regard intrigué des passants, le cortège traverse les Pâquis pour se rendre au McDonald’s de la rue du Mont-Blanc, dernière étape de leur escale genevoise avant de filer vers leur prochaine destination: le Japon.

C’est la deuxième fois en à peine trois mois que l’hôtel Président Wilson fait ainsi le buzz. Au printemps dernier, le palace genevois était mis en lumière à travers l’un des chefs de son restaurant étoilé Bayview, Danny Khezzar, finaliste de l’émission culinaire «Top Chef» sur M6.



Mr Beast, le roi de YouTube

Le 14 novembre 2022, Mr Beast devenait le créateur de contenus le plus suivi sur YouTube avec plus de 111 millions d’abonnés, détrônant ainsi le Suédois PewDiePie , de son vrai nom Felix Kjellberg, qui régnait sans partage depuis 2013. Mais qui est Mr Beast?



Né le 7 mai 1998 à Wichita, au Kansas (USA), Jimmy Donaldson grandit à Greenville, en Caroline du Nord. À l’âge de 13 ans, il publie ses premiers contenus, dans lesquels il se filme alors en train de jouer à des jeux vidéo comme «Call of Duty» ou encore «Minecraft». Il s’intéresse également à la fortune des autres youtubeurs. Mais ce n’est qu’en 2017 qu’il rencontre le succès avec «I counted to 100’000», réalisation dans laquelle il relève le défi de compter jusqu’à 100’000.

Les défis absurdes sont justement l’une des marques de fabrique de Mr Beast. L’autre étant des vidéos où il offre des milliers de dollars à des abonnés, des youtubeurs ou des inconnus, comme à une serveuse, un livreur de pizza ou encore à un sans-abri. Une générosité qui lui a valu le surnom du «plus grand philanthrope de YouTube», selon le « New York Times » .

En novembre 2021, il frappe un grand coup en récréant une version édulcorée de la série «Squid Game», où 456 de ses abonnés s’affrontent pour remporter la somme de 456’000 dollars. L’épisode a été vu plus de 480 millions de fois.

Outre sa chaîne principale, qui enregistre à ce jour 176 millions d’abonnés et plus de 30 milliards de vues, Mr Beast compte quatre sous-chaînes, dont une dédiée aux jeux vidéo et l’autre à la philanthropie. Ses vidéos sont doublées en français, espagnol, portugais, hindi, russe et arabe.

L’Américain a également créé une application mobile, Finger On The App, qui met au défi de coller son doigt sur l’écran le plus longtemps possible pour tenter de gagner des prix. Il est également à la tête d’une marque de hamburgers à son nom, Mr Beast Burgers , qui connaît actuellement quelques déboires, la qualité des burgers proposés étant fortement critiquée.

En janvier 2022, «Forbes» classait Jimmy Donaldson parmi les youtubeurs les mieux payés au monde avec plus de 54 millions de dollars générés sur l’année 2021. En 2023, sa fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars . Il pourrait ainsi devenir le premier youtubeur milliardaire.



