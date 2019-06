Un Yverdonnois champion de Suisse!

C'était son but, une année de préparation avec beaucoup d'abnégation et un régime drastique qu'il s'infligeait depuis le 14 février. Mais aujourd'hui Georges Beyeler peut être fier de ses sacrifices. Discipline, rigueur et volonté: grâce à son travail de titan, le Vaudois de 38 ans est devenu ce samedi à Collombey-Muraz champion de Suisse, taille moyenne, de culturisme.

En Valais, le bodybuilder d'Yverdon a également remporté le prix du meilleur athlète toute catégorie du concours. Ce succès permet au mari de Coralie, bientôt père d'un quatrième enfant, de se qualifier pour les championnats du monde. Ils auront lieu du 14 au 16 juin à Lviv, en Ukraine. (nxp)