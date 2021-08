Justice de l’Est vaudois – Un Zorro du parcage puni pour s’être substitué à la police L’application conçue par un homme d’affaires de la Riviera permettait de dénoncer des conducteurs garés sur des cases privées. L’homme adressait ensuite des contredanses aux indélicats. Flavienne Wahli Di Matteo

Les usagers de cases privées pouvaient dénoncer les automobilistes qui y stationnaient sans droit. Ils n’imaginaient probablement pas que le concepteur de l’application en tirerait bénéfice. - © Chris Blaser. VQH

Il disait vouloir «moraliser» les automobilistes squattant des cases privées. Mais ce sens du devoir a été interprété autrement par la justice: un homme d’affaires a été condamné mardi par le Tribunal de police de l’Est vaudois pour extorsion et chantage, après avoir facturé et encaissé des taxes auprès de conducteurs mal parqués.

Pendant un an et demi, des centaines de particuliers ont dénoncé des indélicats stationnés sur leur case privée grâce à une application mobile mise au point par ce résident de la Riviera. Le quadragénaire a ainsi obtenu 20’000 francs auprès de quelque 500 propriétaires de véhicules, à travers la Suisse. La somme aurait pu être plus dodue si les 1700 automobilistes contactés s’étaient tous acquittés des 40 francs réclamés.