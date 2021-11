Coup de fourchette – Uncle Gau met l’Eurasie dans de belles assiettes équilibristes À l’angle de la galerie Saint-François, à Lausanne, l’élégante nouvelle adresse joue sur la rencontre entre l’ici et l’ailleurs. Chloé Din

Charlotte Gauthier et Justine Maslard, les cofondatrices de Uncle Gau. Florian Cella/24 heures

C’est un bien beau restaurant situé à un angle peu commun, entre l’avenue Benjamin-Constant et la galerie Saint-François. Nouvelle adresse lausannoise, Uncle Gau y déploie ses tables à l’intérieur et à l’extérieur, profitant d’une terrasse au splendide décor, et à l’abri des éléments.

Derrière ce nom se cache une cuisine eurasienne qui, elle aussi, ne court pas les rues.

L’idée vient de Justine Maslard et de Charlotte Gauthier, le duo aux manettes, l’une Française et l’autre avec des origines à Hong Kong. De ce mélange, les cuisines d’Uncle Gau tirent des assiettes qui font voyager entre deux continents, à la fois chics et un peu équilibristes, vu la variété des inspirations possibles.