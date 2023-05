Golf – Une 10e place pour Kim Métraux de Heer Retour à la compétition réussi pour la joueuse suisse, qui a décroché un bon Top 10, en cette fin de semaine du côté d’Evian. Sport-Center

Kim Métraux de Heer sur le parcours d’Evian lors du Jabra Ladies Open Tristan Jones/ LET

Après sept semaines de pause, la Lausannoise n’a pas manqué son retour sur le Ladies European Tour. Elle s’est classée au 10e rang du Jabra Ladies Open d’Evian. Kim Métraux de Heer (27 ans) n’a pas quitté le Top 10 pendant les trois jours de la compétition: «Je suis très contente, car gérer une telle pause dans la saison n’est jamais facile. Il m’a quand même fallu cinq à six trous pour retrouver mes automatismes et me mettre en mode compétition. Après, je me suis sentie très à l’aise avec mon jeu», a-t-elle déclaré.

«Je suis contente d’avoir terminé le tournoi avec un birdie, qui m’a permis d’accrocher le Top 10. Je vais donc retraverser le lac avec de très bonnes sensations.» Kim Métraux de Heer

Au premier tour, la jeune proette a extrêmement bien putté pour ramener une carte de 70 (-1). Au second tour (71), le putting a été un peu moins efficace: «Ma frappe de balle était meilleure, mais les putts ne sont pas tombés. Il faut dire qu’avec ce printemps humide, les fairways ne roulaient pas beaucoup et le parcours se jouait assez long. En revanche, les greens étaient au top, même si un peu moins fermes que pendant la semaine du majeur».

Au dernier tour (70), la joueuse du Golf de Lausanne a dû affronter des positions de drapeaux plus sévères et les occasions de birdies étaient moins fréquentes que les jours précédents: «Je suis contente d’avoir terminé le tournoi avec un birdie, qui m’a permis d’accrocher le Top 10. Je vais donc retraverser le lac avec de très bonnes sensations, un jeu bien posé et un putting efficace. Physiquement, je me sens également en forme. Et je suis vraiment motivée pour la suite de la saison».

La suite en Belgique

Le programme de Kim Métraux de Heer se poursuivra le 26 mai avec le Belgian Ladies Open. Au terme du tournoi, elle restera sur place pour disputer les qualifications pour l’US Open, avant d’enchaîner quatre tournois d’affilée.

La victoire à Evian est revenue à la favorite, la Suédoise Linn Grant (-9), devant la Française Céline Herbin et la Hollandaise Anne Van Dam à -7.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.