Festival à Morges – Une 13e édition du Paillote entre endurance et résilience Le rendez-vous musical morgien revient après une année blanche. Sous une forme un peu différente, mais avec une énergie intacte. Marine Dupasquier

Le comité du festival est resté uni durant cette année compliquée. «On tire tous à la même corde. Tant qu’on est là, on continuera à organiser le Paillote», lance René Müller (4 e depuis la gauche, devant). Alexandre Grieu

Le Paillote Festival, c’est un peu le bon copain des Morgiennes et des Morgiens. Celui qui, en douze éditions, a connu dix années de pluie, mais auquel on reste attaché. Et celui qui, contrairement à d’autres festivals, n’a guère réussi à se faire connaître en dehors du district et qui est resté le rendez-vous des gens du coin.

Qu’à cela ne tienne, atteindre une popularité généralisée n’est pas un but en soi pour les organisateurs, même si «ça ferait plaisir qu’on parle un peu plus de nous», sourit René Müller, président de l’association qui gère la manifestation.