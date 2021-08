Nomination à Morges – Une actrice prend le rôle de «Madame Tulipe» Depuis le mois de juin, Hélène Pageaud est cheffe de projet pour l’association Morges Fleurs du Léman, mais sans mettre de côté ses rêves à l’écran. Maxime Schwarb

La Morgienne d’origine Nantaise Hélène Pageaud a notamment été aperçue dans la dernière saga de l’été sur France 2. Au début de l’été, elle a été nommée cheffe de projet pour l’association Morges Fleurs du Léman. Vanessa Cardoso

Le contact et le mouvement. Ce sont deux aspects qui caractérisent bien Hélène Pageaud, récemment désignée par l’association Morges Fleurs du Léman pour chapeauter les fêtes de la tulipe et du dahlia. Si la Nantaise d’origine grandit à l’ouest de la France, elle voyage ensuite énormément. «Mes parents travaillaient pour la poste; mes sœurs et moi les avons suivis au fur et à mesure de leurs affectations, raconte-t-elle. On a donc développé assez vite cette culture de bouger.»

À 18 ans, elle met le cap sur l’Angleterre pour effectuer un cursus universitaire en business et technologies avant de se rendre à Milan pour son master. «À cette époque, je voulais travailler dans le milieu de la mode», précise-t-elle. Un objectif qu’elle réussit, ayant travaillé plus de dix ans dans cet univers à Paris.