Le Landeron (NE) – Une ado retrouvée morte dans l’appart’ de son amant quadra Le corps sans vie d’une jeune fille a été levé dans l’habitation d’un homme, avec lequel elle entretenait une relation, connu pour trafic de stupéfiants.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Une adolescente a été retrouvée sans vie le 12 septembre dans un appartement d’un quadragénaire au Landeron (NE). La victime entretenait une relation avec ce dernier, qui a été placé en détention.

L’âge de la victime, d’origine étrangère, se situe entre 12 et 15 ans et n’a pas pu encore être déterminé avec certitude, a indiqué lundi à Keystone-ATS la police neuchâteloise, confirmant une information d’Arcinfo. L’adolescente avait consommé de l’alcool et des stupéfiants.

La police a ouvert une enquête, dirigée par le Ministère public. Elle ne peut pas dire actuellement ce qui a provoqué le décès, et n’en dira pas davantage par respect pour la victime.

Le quadragénaire, dans l’appartement duquel l’adolescente a été retrouvée sans vie, était déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Il a été mis en détention pour acte d’ordre sexuel avec des enfants et omission de prêter secours.

ATS