Fonctionnaire indélicat – Une affaire de malversations secoue les routes cantonales Un employé de la Direction générale de la mobilité et des routes est soupçonné d’avoir détourné 3 millions de francs. L’État a déposé une plainte pénale. Philippe Maspoli

Des manipulations sur des factures liées aux chantiers auraient servi au détournement de 3 millions de francs (image: présentation de mesures de sécurité par la DGMR, le 4 juillet 2017). JEAN-BERNARD SIEBER

L’affaire couve depuis une année. Depuis le moment où un employé de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) de l’État de Vaud a été sèchement mis à la porte en raison de soupçons de malversations: «À la suite de la découverte de pratiques irrégulières, la Direction générale de la mobilité et des routes a entendu un collaborateur et procédé à son licenciement au printemps 2022», confirme Charles Super, délégué à la communication du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH).