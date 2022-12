Qatar 2022 – Une affaire de sexe s’invite dans l’équipe de Serbie Deux joueurs serbes, dont la star Dusan Vlahovic, auraient couché avec les femmes de deux autres coéquipiers. Bonjour l’ambiance avant le match décisif contre la Suisse. Sport-Center

En conférence de presse, Dusan Vlahovic a démenti les faits qui lui sont reprochés, dénonçant une campagne visant à nuire aux intérêts de l’équipe de Serbie. AFP

À quelques heures du match décisif contre la Suisse, une affaire de tromperie sur fond de coucheries est-elle en train de pourrir l’ambiance au sein de l’équipe serbe? L’affaire d’un scandale sexuel s’est répandue après les supposées révélations d’un journaliste anglais, Richard Wilson, spécialiste du football balkanique, premier à allumer la mèche sur l’oiseau bleu, avant de retirer son gazouillis. À Doha, voire déjà avant, deux internationaux auraient entretenu une relation intime avec les compagnes respectives de deux autres coéquipiers. S’ils devaient être avérés, les faits sont graves si l’on sait qu’au Qatar, une relation hors mariage est passible de sept ans d’emprisonnement.

Il est reproché à Dusan Vlahovic, la star de la Juventus (l’homme pèse pas moins de 75 millions de francs), d’avoir eu une aventure sexuelle avec la femme du gardien remplaçant Predrag Rajkovic (RCD Majorque). Une liaison qui, selon plusieurs médias de son pays, aurait justifié sa non-titularisation lors des deux premiers matches du Mondial.

Dans le même temps, Nemanda Gudelj, milieu de terrain du FC Séville, aurait fait plus que conter fleurette à Sofija Milosevic, la femme de Luka Jovic. Avant d’épouser l’attaquant de la Fiorentina, Sofija Milosevic avait été en couple avec Adem Ljajic, un autre international serbe.

Bagarre dans les vestiaires?

Dans ce très chaud contexte passionnel, Gudelj et Jovic en seraient même venus aux mains pour régler leurs différends dans les vestiaires, avant un entraînement, en début de semaine.



«C’est complètement faux et absurde. Ceci est le fait de gens qui s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire que de nuire à l’équipe nationale parce qu’ils s’ennuient» Dusan Vlahovic, international serbe

Quel crédit apporter à ce grand déballage amoureux qui devait aussitôt enflammer la Toile? Réalité d’une sélection empêtrée dans des histoires de cœur – et surtout de fesses - ou simple fake news destinée à créer le buzz? Dans ce cas-ci, pourquoi la Fédération s’était-elle sentie obliger ce mercredi de démentir l’«information», ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de Dusan Vlahovic, venu éteindre lui-même l’incendie. «Ce qui a pu être dit est un mensonge, c’est complètement faux et absurde, devait-il lâcher. Ceci est le fait de gens qui s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire que de nuire à l’équipe nationale parce qu’ils s’ennuient.»

En conférence de presse, la star des «Aigles» rouge et blanc a aussi tenu à rétablir son honneur. «Je suis prêt à défendre légalement mon nom. Notre seul objectif est le match contre la Suisse. Il est triste que l’on doive parler d’autre chose ici, alors que l’ambiance au sein du groupe est excellente.» Sur le plan strictement sportif, l’attaquant vedette, arrivé blessé au Qatar, s’est dit prêt à tenir sa place. «Je suis prêt à jouer sur une seule jambe s’il le faut. Une seule chose compte, la victoire contre la Suisse.»

Également l’un et l’autre impliqués dans cette polémique en dessous de la ceinture, les «boxeurs» Gudelj et Jovic ont préféré mettre en scène sur les réseaux sociaux leur supposé combat. Une manière originale de désamorcer une fausse bombe?

Voilà où l’on en est avant des retrouvailles forcément tendues entre la Suisse et la Serbie. Quatre ans après le rendez-vous de Kaliningrad, la polémique de l’aigle bicéphale mimée par Shaqiri, Xhaka et Lichtsteiner semble s’être envolée ou a été mise entre parenthèses à Belgrade. Elle a été remplacée par une histoire de sexe sans que l’on puisse connaître l’exacte réalité qui en découle, ou pas.

